Москва, 6 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Москву после похолодания из-за антициклона 7–8 мая вторгнется циклон с Баренцева моря. Столичный регион окажется в теплом секторе циклона, передают «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. 9 мая

В субботу, 7 мая, минимальная температура днём составит +13… +15 °С. В воскресенье, 8 мая и ночью и днём станет ещё на пару градусов теплее, будет пасмурно и дождливо.

В День Победы 9 Мая в Москве облачно, но с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +18 °С. По-настоящему летнюю погоду до +20 °С синоптики обещают к выходным 14–15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День Победы погода потребует для улучшения условий при проведении парада оказать на неё «активные воздействия».

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