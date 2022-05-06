Газни, Афганистан, 6 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Жители уезда Ходжа Умари сообщают о патрулировании беспилотного летательного аппарата в небе афганской провинции Газни. Об этом пишет газета «8 Собх».

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Выражая свою обеспокоенность, они в то же время заявляют, что патрулирование подозрительного дроном неба Афганистана продемонстрировало слабость талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их неспособность контролировать воздушное пространство страны.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни отказались давать комментарии.