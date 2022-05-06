Иркутская область, 6 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Катангском районе Иркутской области обострилась паводковая обстановка. Как сообщает 6 мая ГУ МЧС РФ по региону, продолжается работа по ликвидации затороопасных явлений на реке Нижняя Тунгуска близ села Подволошино.

МЧС В Катангском районе Иркутской области продолжается работа по ликвидации затороопасных явлений на реке Нижняя Тунгуска

За прошедшие сутки на реке с применением вертолета Ми-8 МЧС там были проведены превентивные мероприятия по ослаблению ледового поля взрывным способом. Произведено 53 подрыва, площадь рыхления составила 10 тысяч квадратных метров.

По состоянию на 8:00 местного времени уровень воды в районе населенного пункта составляет 642 сантиметра — произошло его понижение на 14 сантиметров.

Напомним, 5 мая в 00.50 (ирк) от дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района поступила информация о ледоходе на реке Нижняя Тунгуска и образовавшемся заторе вблизи села Подволошино с подъемом уровня воды. Произошел ее выход в пониженную местность 3-х улиц без подтопления жилых домов и участков. Всего в населенном пункте — 138 жилых домов, в которых проживает 341 человек, 77 из которых — дети.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая на реке Нижняя Тунгуска у населенного пункта Подволошино сохранятся высокие уровня воды, затопление пониженных участков села.

6-7 мая у села Непа ожидается повышение уровня воды до отметок 750 — 900 сантиметров при критической — 850 сантиметров. Возможно образование заторов льда, затопление пониженных участков населенного пункта. При достижении 900-сантиметровой отметки прогнозируется подтопление 5 приусадебных участков, 5 жилых домов, в которых проживает 9 человек. Всего в населенном пункте Непа - 188 жилых домов, в которых проживает 297 человек.

У села Преображенка при повышении уровня в Нижней Тунгуске до отметки 970 сантиметров прогнозируется подтопление 64 приусадебных участков, 64 жилых домов, в которых проживает 100 человек. Всего в населенном пункте — 164 жилых дома с населением 440 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области известили 26 апреля о восстановлении проезда по автодороге Усть-Кут — Уоян, которую размыло талыми водами.

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