Канберра, 6 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Питер Даттон настаивает на том, что его страна хочет «крепкой дружбы» с Соломоновыми островами, несмотря на сообщения о том, что премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре «пригласил» в страну китайские войска. Об этом Даттон заявил 6 мая в эфире телеканала Nine News.

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«[Премьер-министр] Манассе сказал, что не допустит создания военной базы на Соломоновых островах, мы верим ему на слово … В настоящее время у нас там размещены австралийская федеральная полиция и наши войска… Мы были надежным партнером в течение длительного периода времени», — сказал Даттон.

Напомним, что Соломоновы острова в прошлом месяце подписали соглашение о безопасности с Китаем, согласно которому Пекин может создать там военную базу.

Даттон подчеркнул, что растущая напористость Китая в Тихоокеанском регионе является проблемой не только для Австралии, но и для других стран, таких как Япония и Индия.