Москва, , 10:20 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток, сообщили 6 мая в СКР.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Отмечается, что тело мужчины нашли на территории кафе на дороге «Одесса — Мариуполь» недалеко от поселка Зеленовка Херсонской области.

Тело было со связанными руками, у погибшего были выявлены «резаные раны в области шеи, спины и ног, оба коленных сустава имели признаки огнестрельных ранений, нижние конечности обоих ног ампутированы».

«Военные следственные органы СК РФ возбудили по данному факту уголовное дело в отношении военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые были дислоцированы в указанном районе, по признакам преступления жестокое обращение с гражданским населением», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном комитете России заявили, что установят обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители.

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