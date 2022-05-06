СКР возбудил дело после обнаружения пыточной в Херсонской области
Москва, 6 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток, сообщили 6 мая в СКР.
Отмечается, что тело мужчины нашли на территории кафе на дороге «Одесса — Мариуполь» недалеко от поселка Зеленовка Херсонской области.
Тело было со связанными руками, у погибшего были выявлены «резаные раны в области шеи, спины и ног, оба коленных сустава имели признаки огнестрельных ранений, нижние конечности обоих ног ампутированы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном комитете России заявили, что установят обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители.
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