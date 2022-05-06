Сеул, 6 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 6 мая телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с которым обсудил вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

По её словам, Юн Сок Ёль призвал собеседника продолжать наращивание сотрудничества в ряде областей, включая новейшие технологии, энергетику, здравоохранение. Он также предложил развивать взаимодействие в стабилизации цепочек поставок.

Избранный глава Южной Кореи выразил надежду на то, что отношения между странами, которые в следующем году отпразднуют 60-летие установления дипломатических отношений, выйдут на новый уровень.

В свою очередь, Джастин Трюдо выразил надежду на скорейшую встречу с Юн Сок Ёлем.