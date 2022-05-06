Новосибирск, 6 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области проживают около 6 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла и бывших узников концлагерей. Такие данные озвучили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Анна Алябьева ИА REGNUM Ветеран

«Из них 738 — инвалиды и участники войны, лица, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшие узники концлагерей; 5226 — труженики тыла; 2635 — вдовы (вдовцы) инвалидов и участников войны», — уточнили в ПФР.

В среднем общий размер выплат у инвалидов и участников Великой Отечественной войны на сегодня в Новосибирской области составляет около 47 тысяч рублей в месяц.