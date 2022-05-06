Ташкент, 6 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Ташкенте накануне вечером прошел торжественный прием, посвященный предстоящему празднованию 77-летия со Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM В День Победы

«Это особенный праздник, который соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утрат и радость Победы. За этим словом стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, великое самопожертвование тружеников тыла», сказал в ходе официальной части мероприятия посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

Посол поблагодарил присутствующих ветеранов Великой Отечественной войны и тыла «за ваш великий подвиг» и подчеркнул, что «сегодня молодое поколение нуждается в вашем героическом примере чести, доблести, отваги и мужества».

«И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, они должны знать, что в России высоко чтят их стойкость, мужество и верность фронтовому братству. Ведь нас объединяет священная память о героях — известных и неизвестных, великая благодарность вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, преклонение перед поколением победителей», подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что «с самого начала Великой Отечественной войны и до водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине в ней участвовали узбекистанцы».

«Символично, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии и Знамя Победы доставил 9 мая 1945 года в Москву экипаж летчика Абдусамата Тайметова, выходца из Ташкента», сказал Мальгинов.

Он также подчеркнул, что на фронт ушли почти 2 миллиона жителей республики.

«Более трети из них, к сожалению, не вернулись домой. За боевые подвиги свыше 200 тысяч солдат и офицеров Узбекистана были удостоены наград. Из них 301 — Герои Советского Союза, 70 жителей Узбекистана награждены орденом Славы всех трех степеней», отметил глава российского диппредставительства.

Мальгинов также подчеркнул, что с первых дней боевых действий республика заняла передовые позиции в экономическом обеспечении фронта. «Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации уже имевшегося производства на изготовление вооружения и военной техники, сюда было эвакуировано более 150 промышленных предприятий», напомнил дипломат.

Также, напомнил Мальгинов, Узбекистан принял более 1,5 миллионов эвакуированных.

«Среди них — более 250 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Украины. Для многих из них узбекская земля стала вторым домом, а дети нашли здесь свои новые семьи. Все мы с вами помним узбекского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его жену Бахри, усыновивших в годы войны 15 детей сирот со всего Союза. Этот подвиг навсегда останется одним из символов сплоченности многонационального народа», сказал посол.

Он подчеркнул при этом, что «это наше общее духовное и нравственное достояние, бережное отношение к которому является прочной основой для развития особых, братских связей между Россией и Узбекистаном».

На мероприятии приняли участие представители обеих палат парламента Узбекистана, члены правительства, журналисты, широкая общественность. Особо стоит отметить, что мероприятие посетил глава МИД Узбекистана Владимир Норов.

Примечательно, что во время приема послы стран СНГ, аккредитованные в Узбекистане, «акапельно» и с воодушевлением пропели «День Победы».