Канберра, 6 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Австралийская избирательная комиссия зафиксировала ряд грубых нарушений в округе Уорринга после того, как гражданами был замечен ряд вводящих в заблуждение предвыборных плакатов, на которых независимый депутат Зали Стеггал изображается как кандидат от партии «Зеленых». Об этом 6 мая сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Плакаты содержат огромный логотип «Зеленых» и гласят: «независимые и Зеленые за Уоррингу». Журналисты напоминают, что сама Стеггалл баллотируется на этих выборах как независимая.

Политик уже прокомментировала ситуацию и сказала, что плакаты являются несанкционированными и о них сообщалось властям, в то время как в Австралийской избирательной комиссии заявили, что относятся к этому вопросу «чрезвычайно серьезно» и просят всех, у кого есть информация, которая может помочь определить виновных, связаться с ними.

Напомним, что федеральные выборы в Австралии состояться 21 мая.