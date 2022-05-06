Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне волонтёры развернули копию Знамени Победы с именами фронтовиков. Студенческий военно-патриотический праздник «Поклонимся великим тем годам…» состоялся на площади Гагарина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Донского государственного технического университета.

В Ростове-на-Дону развернули копию Знамени Победы с именами фронтовиков пресс-служба ДГТУ

Руководители и студенты вузов Ростовской области, кадеты и юнармейцы прошли строевым шагом по площади Гагарина. Затем состоялся концерт, митинг и спортивные мероприятия, была организована выставка стрелкового оружия и оружия времён Великой Отечественной войны.

Знаменательным событием стал пронос по площади Гагарина копии Знамени Победы с именами бойцов Красной армии. Площадь полотнища составила 800 кв. метров.