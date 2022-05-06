Уфа, 6 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве инвалида в Башкирии. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Mate Marschalko Убийство

По версии следствия, в г. Мелеузе в ночь с 4 на 5 августа 2021 года фигурант уголовного дела распивал спиртные напитки с 38-летним инвалидом третьей группы в мастерской у последнего.

В материалах дела указано, что в какой-то момент мужчины поссорились, обвиняемый нанес травмы инвалиду, от которых последний скончался.

«Чтобы избежать уголовной ответственности обвиняемый перенес тело на улицу, после чего скрылся, а затем вернулся на место происшествия со своей невестой и вызвал скорую помощь, заявив, что обнаружил знакомого уже мертвым. Однако, проведенными следственно-оперативными мероприятиями и экспертными исследованиями его версия была полностью опровергнута», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что свою вину обвиняемый не признал. Он был взят под стражу.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в убийстве пенсионера.