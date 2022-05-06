Канберра, 6 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Премьер-министра Австралии Скотта Моррисона 6 мая в ходе пресс-конференции спросили, подаст ли он в отставку в ситуации «подвешенного парламента», то есть если правящая «Коалиция» не сумеет добиться абсолютного большинства в законодательном органе. Дать прямой ответ на вопрос журналиста Моррисон отказался, передает телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Это выбор австралийцев», — ограничился Моррисон.

«Это же не ответ в стиле «да» или «нет», — отреагировал репортер.

«Вы можете задавать вопросы, а не диктовать ответы», — возразил премьер-министр страны.

Напомним, что федеральные выборы в Австралии состоятся 21 мая.