Донецк, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 518 человек и в том числе — 67 детей. Об этом 6 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Беженцы из Мариуполя Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

«За минувшие сутки, с 08:00 5 мая до 08:00 6 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 518 человек, включая 67 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 28 336 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры работы разведывательно-штурмовых групп подразделений Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.