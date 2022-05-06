Владивосток, , 10:13 — REGNUM Во Владивосток в преддверии 77-летия со дня окончания Великой Отечественной войны 6 мая прибыл «ретропоезд «Победа», сообщил телеграм-канал Законодательного собрания Приморья.

Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Акция «Поезд Победы» ежегодно организуется Дальневосточной железной дорогой. На вокзал Владивостока прибыл тематически оформленный поезд, в состав которого входят не только пассажирские вагоны, но и теплушка, платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и историческими реконструкциями.

На железнодорожном вокзале в честь прибытия поезда состоялся праздничный митинг.

Жители города могут посетить уникальный эшелон весь день 6 и 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни на 12 станциях Забайкальской железной дороги встретят ретропоезд «Победа».