Севастополь, , 10:13 — REGNUM Архивные документы, в которых разоблачаются преступления нацистских преступников в Крыму, опубликованы ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности».

Город-герой Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Материалы посвящены преступлениям нацистских оккупантов на территории Севастополя в период 1942–1944 годов.

В частности, в документах приведены свидетельства жителей Севастополя. Одна из свидетельниц рассказывает, что в первые дни оккупации на окраинах города были созданы концентрационные лагеря, в них содержались в том числе советские военнопленные. Состояние их было ужасающее. Людей, по свидетельству женщины, не кормили вовсе либо давали картофельные очистки.

Приводятся также свидетельства об уничтожении нацистами всех жителей одной из деревень в Бахчисарайском районе — детей вырывали из рук женщин и бросали в горящие дома, на глазах родителей расстреливали их сыновей и дочерей. Деревню сожгли дотла, а затем нацисты прибили таблички с надписями «Так будет с каждым, кто действует против немцев».

В документах содержатся и другие сведения о зверствах нацистов на Крымском полуострове.

Документы переданы в Государственный архив Севастополя и ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя».