6 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 13:45 — REGNUM В Севастополе готовятся провести одно из самых важных событий года — традиционный военный парад, посвящённый Дню Победы. На репетиции парада 5 мая побывал фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Ещё одна, генеральная репетиция состоится утром 7 мая. А сам парад начнётся в 10:00 9 мая, в День Победы.

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В этом году в параде Победы в Севастополе принимают участие более 1 300 военнослужащих, а также 40 единиц техники. В числе участников парада — не только военные, но и представители силовых ведомств — полиции, Росгвардии, МЧС, курсанты военных учебных заведений, кадеты и юнармейцы.

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад откроют ротные барабанщики Севастопольского президентского кадетского училища — филиала Нахимовского ВМУ Минобороны РФ. Затем проследуют рота почетного караула, женщины-военнослужащие разных частей ЧФ, морские пехотинцы, курсанты.

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Колонну техники на параде возглавит легендарный танк Т-34. На параде можно будет увидеть также БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», буксируемую гаубицу «Д-30», боевые машины РСЗО «Град-М», автомобили «Тигр» и УАЗ «Патриот».

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM