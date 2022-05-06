Нижний Новгород, , 10:13 — REGNUM В Нижегородской области начали реализацию проекта строительства комплекса по производству, хранению и выдаче СПГ (сжиженного природного газа). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В настоящее время ведется проектирование объекта.

СПГ-резервуары. Завод «Ямал СПГ» Yamallng.ru

По словам главы Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год, ожидаемая производительность комплекса составит 2 тонны СПГ в час, будет создано 52 новых рабочих места.

Для реализации проекта готов участок площадью 26,7 тыс. кв. метров на Портовом шоссе в Дзержинске. Особо подчеркивается, что предприятие будет полностью оснащено российским оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство энергетики России предлагает разрешить экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) с удалённых северных месторождений. Речь идет об участках недр на севере Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Расположенные здесь месторождения значительно удалены от единой системы газоснабжения, поэтому монетизация газа с них экономически целесообразна только за счёт производства СПГ.

Читайте также: Минэнерго предложило разрешить экспорт СПГ с арктических месторождений