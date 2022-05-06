Пули-Хумри, Афганистан, 6 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Начальник уголовного розыска управления полиции уезда Тала-ва-Барфак афганской провинции Баглан кари Нуриддин был убит из засады силами сопротивления в местности Даханастама этого уезда. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

С наступлением теплого времени года активность сил сопротивления возрастает день ото дня, территория боевых действий в ряде провинций Афганистана расширилась.