Заиграевский район, Бурятия, , 10:12 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии сотрудники ДПС спасли автомобиль от приближающегося поезда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, инцидент произошёл второго мая.

В Бурятии инспекторы успели оттащить застрявший на переезде автомобиль перед приближающимся поездом МВД Бурятии

Инспектора Денис Власов и Дмитрий Цыбиков, находясь на маршруте патруливания в посёлке Онохой, заметили стоящий на железнодорожных путях автомобиль Honda Accord. Женщина за рулём объяснила, что при проезде через переезд в машине сломались шаровые опоры.

«Сотрудники ДПС незамедлительно приняли решение эвакуировать сломанный автомобиль с железнодорожных путей при помощи лебедки, установленной на патрульном автомобиле, т. к. в это время к переезду приближался грузовой состав», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в ГИБДД, благодаря слаженным действиям инспекторов удалось избежать тяжких последствий.