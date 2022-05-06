Канберра, , 10:19 — REGNUM Сегодня, 6 мая, Австралия отправила Украине очередную партию вооружений. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Австралия передаст Украине несколько гаубиц M777 и бронетранспортеров Bushmaster. Отмечается, что речь идет о части вооружений, о которых президент Украины Владимир Зеленский просил во время своего выступления перед австралийским парламентом в марте.

Сообщается, что партия вооружений была загружена на самолет украинской компании Antonov Airlines. Вооружения были отправлены с одного из военных аэродромов, расположенных на базе в штате Квинсленд.

Напомним, что о поставке вооружений Киеву правительство Австралии объявило 1 апреля.