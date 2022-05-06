Австралия направила Украине очередную партию вооружений и техники
Канберра, 6 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сегодня, 6 мая, Австралия отправила Украине очередную партию вооружений. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Австралия
Австралия передаст Украине несколько гаубиц M777 и бронетранспортеров Bushmaster. Отмечается, что речь идет о части вооружений, о которых президент Украины Владимир Зеленский просил во время своего выступления перед австралийским парламентом в марте.
Сообщается, что партия вооружений была загружена на самолет украинской компании Antonov Airlines. Вооружения были отправлены с одного из военных аэродромов, расположенных на базе в штате Квинсленд.
Напомним, что о поставке вооружений Киеву правительство Австралии объявило 1 апреля.