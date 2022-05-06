Сроки реконструкции железнодорожного вокзала в Костроме перенесены
Кострома, 6 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Сроки завершения реконструкции железнодорожного вокзала в Костроме перенесены с августа на декабрь 2022 года. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин.
Увеличить время выполнения работ пришлось из-за разрушающейся кладки. Вскрыв стены, рабочие констатировали их опасное состояние и решили усилить их для сохранения несущей способности.
Ремонт вокзала начался летом 2021 года. Согласно проекту здание перепланируют, оснастят подъёмником на второй этаж, заменят инженерные коммуникации, кровлю, обновят зал ожидания. Вокруг вокзала вместо асфальта обещают положить гранит, провести озеленение и организовать парковку на 40 машин.
Напомним, ранее костромичи протестовали против «обезглавливания» здания, желая сохранить его башню с часами. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северной железной дороги, компания решила прислушаться к мнению горожан и оставит первоначальный вид объекта.
Справка: Железнодорожный вокзал в Костроме был построен в 1932 году. Башня с часами у вокзала появилась после реконструкции 1999 года.