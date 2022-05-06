Кострома, 6 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Сроки завершения реконструкции железнодорожного вокзала в Костроме перенесены с августа на декабрь 2022 года. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин.

Таким костромской вокзал мог стать после реконструкции

Увеличить время выполнения работ пришлось из-за разрушающейся кладки. Вскрыв стены, рабочие констатировали их опасное состояние и решили усилить их для сохранения несущей способности.

«Изначально окончание всех работ было запланировано на август, но с учетом выполнения демонтажных работ, дополнительных обследований, срок будет немного смещен. В том числе, для удобства пассажиров частично пересмотрена планировка здания. Полностью все работы планируется завершить в декабре текущего года», — сказал Кананин.

Ремонт вокзала начался летом 2021 года. Согласно проекту здание перепланируют, оснастят подъёмником на второй этаж, заменят инженерные коммуникации, кровлю, обновят зал ожидания. Вокруг вокзала вместо асфальта обещают положить гранит, провести озеленение и организовать парковку на 40 машин.

Напомним, ранее костромичи протестовали против «обезглавливания» здания, желая сохранить его башню с часами. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северной железной дороги, компания решила прислушаться к мнению горожан и оставит первоначальный вид объекта.