Сидней, Австралия, 6 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Тысячи школьников собрались 6 мая в центральном деловом районе Сиднея, чтобы принять участие в акции по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. В ходе протестной акции школьники и экоактивисты призвали федеральное правительство Австралии решить проблему климатического кризиса, передает телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Протестующие прошли маршем по улице Маккуори к штаб-квартире Либеральной партии по штату Новый Южный Уэльс.

Один из школьников рассказал репортерам 9News, что, хотя многие участники марша слишком молоды, чтобы голосовать, они вышли на акцию протеста, чтобы быть услышанными.

«Голосование — это всего лишь один из способов политического участия в демократии, и именно поэтому мы собрались здесь сегодня, чтобы высказать свое мнение и донести наше послание до избирателей и умолять их голосовать за наше будущее», — сказала Наташа Абхаявикрана.