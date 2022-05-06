Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Сборная России по хоккею одержала победу над молодёжной командой страны на международном турнире в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

В составе победителей шайбы забросили нападающие Максим Кровяков (20-я минута), Алексей Тертышный (51), Марат Хуснутдинов (51) и Никита Чибриков (58). У молодёжной сборной отличились форвард Матвей Аверочкин (10) и защитник Владимир Грудинин (40).

Турнир с участием национальной и молодёжной сборных России, а также команды Белоруссии проходит с 5 по 8 мая.