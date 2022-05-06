Париж, , 10:09 — REGNUM В то время как президент Франции Эммануэль Макрон обещал «полное обновление», партия президента меняет своё название, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Партия Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» получит новое название — «Возрождение». Это название уже использовалось во время кампании по выборам в Европарламент.

«Это действительно изменение характера и названия, которое мы инициируем. Это воссоздание «Вперёд, Республика!» для создания президентской партии», — пояснил глава партии Станислас Герини.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, переизбранный десять дней назад главой государства, должен быть вновь назначен на высший пост.

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