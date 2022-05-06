Омск, , 10:08 — REGNUM Омские полицейские разыскивают пропавшую 16-летнюю школьницу. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в УМВД России по Омской области.

Девочка (сс) Jordan McDonald

В полицию обратилась 36-летняя омичка. Она сообщила, что её 16-летняя дочь не вернулась домой.

Установлено, что девочка ушла из дома в Омске, вечером гуляла с друзьями в парке 30 лет ВЛКСМ, а затем перестала выходить на связь.

К поискам привлечены волонтёры. Полицейские опрашивают родственников и знакомых школьницы, проверяют места её возможного появления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии ищут пропавшего 12-летнего ребёнка.

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