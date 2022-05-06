Москва, , 10:08 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры работы разведывательно-штурмовых групп подразделений Воздушно-десантных войск. Видеозапись опубликована 6 мая в телеграм-канале министерства.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

На видео показана работа десантников в ходе специальной военной операции России на Украине. На кадрах группы ВДВ перемещаются по пересечённой местности и обследуют встречающиеся на пути объекты. Разведка ведётся с применением технических средств.

«Десантники обнаруживают замаскированные позиции украинских войск и передают их координаты для артиллерии», — рассказали в министерстве.