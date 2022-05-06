Чебоксары, , 10:08 — REGNUM Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» заявило о завершении расследования в Чувашии случаев массового нарушения антидопинговых правил спортсменами и их персоналом. За назначение запрещённого метода дисквалифицировали пожизненно четырёх врачей, более 40 спортсменов дисквалифицированы на различные сроки, сообщается на сайте агентства.

Расследование Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались после того, как в 2017 году поступили сведения о случаях назначения и использования в Чувашии запрещённого в спорте метода: речь идёт о внутривенных капельных инфузиях различных препаратов объёмом больше установленного предела.

По итогам расследования агентство установило «многочисленные случаи» нарушения правил, предусмотренных п. 2.8 «Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревновательном периоде любой запрещённой субстанции или запрещённого метода». Уточняется, что речь идёт о назначении спортсменам запрещённого метода.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА «с учётом серьёзности нарушения» принял решение о пожизненной дисквалификации четырёх врачей Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины минздрава Чувашии.

Что касается спортсменов, то под подозрение попали 70 человек. По данным РУСАДА, запрещённый метод использовался в медицинском кабинете, расположенном в Чебоксарах в училище олимпийского резерва № 2. Дисциплинарный антидопинговый комитет агентства на два года дисквалифицировал 12 спортсменов, на один год — 25 человек, на 14 месяцев — четверых атлетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чувашия оказалась в центре скандала: РУСАДА распространила сообщение, что десятки спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил. В республике после разбирательств заявили, что было использовано вещество, которое не входит в список запрещённых, но «речь идёт об объёме вводимого лекарственного препарата» — 250 мл при нормативе не более 50 мл.

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