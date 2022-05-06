Канберра, 6 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. 5 мая лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз семь раз не мог ответить на вопрос журналиста о его политике в области по уходу за инвалидами. Давая интервью радиостанции ABC Альбаниз заявил, что австралийцы устали от того, что политиков ловят на слове.

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«Я думаю, что одна из вещей, которая отталкивает людей от политики, — это своего рода игра, чтобы подловить кого-либо на слове», — сказал лидер оппозиции.

Ранее его заместитель Ричард Марлз опроверг утверждения о том, что у Альбаниза проблемы с памятью.

«Это же не викторина, это предвыборная кампания … В конце концов, речь идет о противостоянии разных [политических] видений», — сказал он в эфире Nine News.