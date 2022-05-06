Ставрополь, , 10:07 — REGNUM Из Ставропольского края в Казахстан в скором времени можно будет добраться самолетом. Из аэропорта Минеральные Воды в крупнейший город Казахстана — Алма-Ату будут запущены регулярные авиарейсы. Их будет выполнять авиаперевозчик «Азимут», сообщили в пресс-службе компании.

Самолет

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и субботам, начиная с 23 мая. Авиакомпания уже открыла продажу билетов. Их стоимость составит от 100 евро, говорится в сообщении на официальной странице перевозчика в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о планах руководства аэропорта Минеральные Воды возобновить в 2022 году перелеты в аэропорты Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургарду, а также запустить рейс в турецкий город Бодрум. В 2021 году из авиагавани выполнялись полеты в 42 города России и по 20 международным направлениям.