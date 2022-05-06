Иерусалим, 24 июня, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Муниципальные центры эпидемиологических расследований возобновят работу в Израиле. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Речь идёт о работе над пресечением цепочек заражений COVID-19. Такое решение приняли премьер-министр страны Нафтали Беннет, глава МВД Аелет Шакед и председатель Центра местного самоуправления Хаим Бибас.

Муниципальные власти также будут контролировать весь спектр мер, нацеленных на борьбу с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле растёт заболеваемость COVID-19, власти ужесточают санитарные меры.

Читайте также: Родителей в Израиле будут крупно штрафовать за нарушение детьми карантина