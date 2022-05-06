Рим, , 10:07 — REGNUM Европейскому союзу необходимо добиться нулевой энергетической зависимости от России. Об этом в интервью миланской газете Corriere della Sera заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Около ноля Brandon Martin-Anderson

«Европейский парламент первым заявил, что мы должны достичь нулевой энергетической зависимости от России. Каждая страна имеет свою реальность, некоторые из них более зависимы, чем другие», — указала Метсола.

При этом она подчеркнула, что «цель нулевой зависимости должна быть приоритетом» ЕС, «поскольку Россия слишком долго использовала потенциальные разногласия между нами».

Председатель Европейского парламента также признала, что принимать антироссийские санкции трудно.

«Санкции всегда трудно принять. То, что мы сделали до сих пор, беспрецедентно», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия предложила ввести постепенное эмбарго на нефть и нефтепродукты, закупаемые в России. Сделать это планируется в течение шести месяцев и до конца 2022 года соответственно. Такие меры прописаны в шестом пакете антироссийских санкций, который был передан на рассмотрение Совета стран Евросоюза.

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При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в ЕС не готовы к введению запрета на покупку российской нефти для европейских стран в ЕС не готовы. По его словам, сейчас шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий эмбарго нефти из России, вводить рано: не выполнены предварительные условия, приемлемые для стран Евросоюза. Он призвал Еврокомиссию не давить на страны ЕС, ведь это может разобщить их.

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