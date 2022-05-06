Москва, , 10:13 — REGNUM Операции в сервисах платёжной системы Банка России и Системе передачи финансовых сообщений могут обрабатываться с задержкой из-за технических работ. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба регулятора.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ЦБ подчеркнули, что все средства клиентов находятся в сохранности. Регулятор пообещал проинформировать о возобновлении обычного режима работы.

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придётся повторить позднее», — предупредили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Система передачи финансовых сообщений Банка России создана на фоне угроз о возможном отключении российских банков от международной системы переводов SWIFT. Она объединяет более 11 тыс. крупнейших финансовых организаций по всему миру.

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