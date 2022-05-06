Таганрог, Ростовская область, , 10:06 — REGNUM В Ростовской области бывший директор таганрогского учреждения «Благоустройство» оштрафован за совершение должностных преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в 2020 году подсудимый документально принял работы по установке и монтажу двух остановочных павильонов в Таганроге, зная о том, что конструкции не соответствуют проектной и сметной документации. В результате подрядчику необоснованно было перечислено более 4,8 млн рублей, выделенных из муниципального бюджета.

За злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог мужчина оштрафован на 100 тыс. рублей и лишён права в течение двух лет работать в государственных и муниципальных учреждениях.

Приговор в законную силу пока не вступил.