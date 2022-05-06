Лондон, , 10:06 — REGNUM Осужденный Гаагским трибуналом на пожизненное заключение экс-президент Республики Сербской Радован Караджич намерен потребовать пересмотра своего дела. Он заявил об этом 6 мая.

Радован Караджич UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

«После того, как я проиграл процесс об апелляции, я могу требовать только пересмотра дела. Я планирую потребовать пересмотра дела, но не могу его подготовить — у меня нет компьютера, а это миллионы страниц», — сказал Караджич в интервью ТАСС.

При этом он отметил, что в Британии 11 тюрем, в которых разрешены компьютеры для игр, в то время как ему компьютер нужен для подготовки к пересмотру дела, так как у него порядка 1 терабайта информации, которая для этого необходима.

Также экс-президент Республики Сербской рассказал, что в тюрьме у него затруднён доступ к медицинской помощи.

«У меня есть контакт (врача), но это очень медленно, например, нужно заказывать (прием у врача) за два-три месяца. Я уже год жду, что врач-офтальмолог заменит мне очки. У меня нет настольной лампы, как только темнеет, я не могу читать — не вижу. Тем не менее доктора здесь хорошие, но они зависят от клиник, потому что на осмотр ко мне должны приходить специалисты из клиник», — пояснил Караджич.

Отмтеим, в данный момент Радован Караджич отбывает пожизненное заключение в тюрьме Паркхерст, расположенной на острове Уайт в проливе Ла-Манш у побережья Британии.