Лос-Анджелес, США, 6 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Стартап VitroLabs, который занимается выращиванием кожи в лабораторных условиях, привлёк инвестиций на $46 млн. Об этом сообщил портал SRSLY.

Danny Harrison Леонардо Ди Каприо

Одним из инвесторов VitroLabs стал актёр и экоактивист Леонардо Ди Каприо. Размер суммы, которую он вложил в проект, держится в секрете. Помимо Ди Каприо в группу инвесторов вошёл конгломерат Kering (Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga и др.), специализирующийся на продаже предметов роскоши.

Добавим, проект VitroLabs использует в процессе выращивания кожи настоящие клетки животного, полученные из «безвредной однократной биопсии». С помощью специализированного биореактора этим клеткам обеспечивают правильную среду, а также снабжают их питательными веществами. В результате этого они растут до превращения в шкуру животного — этот процесс экологичен, более гуманный и вместо нескольких лет занимает несколько недель.