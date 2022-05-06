Рязань, 6 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Строители закрасили краской мозаику времён СССР на здании по улице Новоселов в Рязани.

Краска

На капремонт с нарушениями обратили внимание местные жители — в городском паблике веером 5 мая очевидец поделилась фотографиями. По словам подписчицы в управлении градостроительства её заверили, что в паспортах объектов мозаики обозначены и должны остаться на фасаде. Однако на доме №18 изображение уже закрашено.

«В фонде капитального ремонта сказали, что 6 мая проверят эти дома на добросовестное выполнение ремонта подрядчиком. Интересно, когда очистят мозаику на доме 18?» — интересуется автор сообщения.

Капитальный ремонт идёт на домах № 18, 20 и 22.