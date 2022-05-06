Вашингтон, 6 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Пентагон опроверг сообщения американских СМИ о передаче Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва», пишет газета New York Times со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.

Пентагон

«У украинцев есть свои собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли», — сказал Кирби.

Ранее СМИ сообщили, что американская сторона передавала ВСУ разведданные о местонахождении российского корабля.