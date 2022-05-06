6 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что у Европейского союза сейчас нет планов отказываться от российского газа.

Анна Царькова, , 12:49 — REGNUM У Европейского союза сейчас нет планов отказываться от российского газа. Об этом 5 мая сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Политик также пояснил, что нефть заместить можно, однако с газом ситуация иная.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление главы Европейского совета обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, если Европейский союз не планирует отказываться от российского газа, то, может, России стоит отказать Евросоюзу в поставках голубого топлива, чтоб в ЕС были сговорчивее. Иные также указали на то, что те страны ЕС, которые поставляют оружие Украине, не должны получать российские ресурсы. Были и те, кто раскритиковал ЕС за то, что они то готовы отказаться от российских газа и нефти, то не готовы это сделать, как следует из заявлений представителей Европейского союза.

«Это у вас не обсуждается [отказ от российского газа]. А мы — так хоть завтра», — с сарказмом отреагировал Wagner.

«А нам бы надо обсудить. Пусть испугаются… Может, посговорчивее будут. Деньги вернут и т.д.», — отметил Андрей Викторович.

«Если скулят, что не могут без наших ресурсов, значит, надо рубить. И поставить условие — газ и нефть либо поставки оружия бандерлогам», — добавил R44 110.

«Нет, ну так не делается! Сказали — эмбарго, значит — эмбарго. Давайте вводите», — призвала Лена.

«А можно им с нашей стороны отключить просто всё на пару месяцев?! Что за детский сад? Сегодня — берём, завтра — подумаем, послезавтра — откажемся. Отключить — и всё. Хлеб тоже не отправлять им всем. Мы прокормимся», — пишет Екатерина.

«Нет, отчего же? Откажитесь от российского газа и покупайте американский втридорога. Вам же не жалко свою экономику и своих людей. Лишь бы соросятам угодить! Так победите!» — иронизирует один из участников обсуждения.

«А что мы такие непринципиальные-то, а? Закрыли вентиль — и сидите в тепле от солнца. Дерьмократы!» — отреагировал Oleg.

«[Военная спецоперация] это дорого, ребятки. Вот Европа её и оплачивает. Где деньги брать, если не продавать газ?» — отметил один из комментирующих

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У них биполярка или что? Не они два месяца квохчут, что уже вот — то к концу года, то прям сейчас, то ещё что…» — добавила Anna.

«Как-то не по-европейски, где солидарность с украинцами? Мы же заводов настроим, будем сами все производить, мы так не играем, давай седьмой пакет [санкций]», — иронизирует Frol.

«Профилактику сделать на месяц, как у нас воду горячую отключают, а им газ отключить», — с сарказмом призвал Oleg.

«Может, у нас, наконец, такие планы появятся?» — с сарказмом поинтересовалась Marina_K.

«Вообще отказать Европе во всем, ничего не продавать. Может, ума наберутся», — задалась вопросом Валентина Z.

«Страны, которые поставляют оружие украинцам, газ не должны получать, даже при желании платить рублями…» — подчеркнула Vera.

«Для «дружественного» Евросоюза и цена на газ должна быть «дружественной», — отметил Максим

Поставка газа Gazprom.ru

«Естественно, нет планов у Евросоюза по отказу от российского газа. Греться и еду готовить все хотят. Ну и заводы работают тоже не на воздухе», — написал Никита Ж.

«Утром отказываются, вечером передумывают — и так каждый день на протяжении двух месяцев», — смеется Алексей.

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