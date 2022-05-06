Улан-Удэ, 6 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ организовала доследственная проверка по факту гибели местного жителя, выпавшего из окна высотного дома. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Высотный дом

5 мая в квартире на девятом этаже дома по улице Революции 1905 года произошёл пожар, после чего из окна выпал 39-летний мужчина. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице.

По данным следствия, мужчина жил вместе с сожительницей и тремя детьми. В тот вечер он был в квартире один, женщина находилась на работе, а дети — в школе.

«Он заперся в одной из комнат, где чуть позже возникло возгорание, во время которого мужчина открыл окно и выпрыгнул наружу. По одной из версий, хозяин квартиры сам устроил пожар в комнате. Его неадекватное поведение могло быть вызвано употреблением алкоголя и синтетических наркотических средств», — отметили в ведомстве.