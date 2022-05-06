Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Доля безналичного расчета в обороте малого и среднего бизнес (МСБ) Санкт-Петербурга и Москвы, несмотря на ввод санкций против российских банков, за два месяца не изменилась, сообщили 6 мая в пресс-службе ИТ-компании «Эвотор».

Безналичная оплата

Как и до начала специальной военной операции России на Украине, доля безнала в обороте малого и среднего бизнеса в обеих столицах составила 64%.

Вместе с тем, в ряде регионов отмечается рост перехода от наличного к безналичному расчету. Самый высокий показатель наблюдается в Ямало-Ненецком АО. За месяц она приросла с 78 до 79%. Также увеличилась доля оплат по карте в Якутии ― с 70 до 73%, в Тюменской области ― с 66 до 71%, в Пермском крае ― с 67 до 70% и других регионах страны.

«Несмотря на все ограничения иностранных платежных систем, доля безнала в обороте малого бизнеса выросла [по стране] на два процентных пункта: с 58% в марте до 60% в апреле», — уточнили специалисты.

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