Обнинск, Калужская область, , 11:48 — REGNUM В Обнинске Калужской области в преддверии Дня Победы на самой высокой точка города — метеорологической вышки — подняли знамя Победы, копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городского собрания.

Участники специальной военной операции ефрейтор Василий Трудников и старший фельдшер Вера Иванина Пресс-служба городского Собрания Обнинска

Знамя подняли участники специальной военной операции на территории Украины: пулеметчик, ефрейтор войск национальной гвардии России Василий Трудников и старший фельдшер Вера Иванина, возглавившая бригаду медиков, которые почти три недели помогали беженцам и российским военнослужащим.

Алый стяг участникам акции передали глава администрации Обнинска Татьяна Леонова и председатель городского Совета ветеранов Николай Капустин.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужане героически выполняют боевые задачи военной операции в Донбассе