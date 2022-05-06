Тирасполь, 6 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) стартовала акция «Георгиевская ленточка». Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Верховного Совета (парламента) ПМР.

Георгиевская лента

Начальник управления молодёжной политики при минпросвещения республики Галина Ратушняк сообщила пресс-службе, что планируется в течение нескольких дней раздать более 1 тыс. ленточек. Спикер парламента ПМР Александр Коршунов отметил важность этого символа, который продолжает оставаться во многих странах символом Победы, несмотря на то, что его там запретили.

«Георгиевскую ленту помнят и возносят люди, которые защищали свое отечество. Стирая в памяти такие символы, мы переписываем историю, что считаю недопустимым», — сказал Коршунов.

Стоит отметить, что в соседней с Приднестровьем Молдавией запретили носить георгиевскую ленту, приравняв к символам спецоперации России по денафикации Украины. В Гагаузской автономии Молдавии местные депутаты приняли постановление о проведении акции «Георгиевская ленточка», пытаясь обойти запрет, но суд Комрата приостановил действие этого документа.