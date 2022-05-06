Назарово, Красноярский край, , 09:57 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края полицейские задержали местного жителя, который сжигал бытовой мусор в лесном массиве. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в ГУ МВД России по региону.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Диспетчер ЕДДС сообщил в полицию о том, что между посёлками Курагино и Рощинский наблюдается задымление. Возможно, это пал травы. Стражи порядка выехали на место. Они задержали местного жителя 1974 года рождения, который, находясь примерно в 500 м от посёлка Рощинский, сжигал бытовой мусор в лесном массиве на берегу карьера.

В отношении нарушителя готовятся составить протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Ему грозит штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минусинском районе Красноярского края полицейские поймали собутыльников-поджигателей травы.

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