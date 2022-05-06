Новосибирск, , 09:56 — REGNUM Ретро-поезд «Эшелон Победы» торжественно прибыл на вокзал Новосибирск-Главный. Его встречали сотни новосибирцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ретро-поезд «Эшелон Победы» Правительство Новосибирской области

«Мы помним трудовой подвиг наших промышленных предприятий — и тех, что здесь работали, и тех 150 заводов и фабрик, которые были эвакуированы в Новосибирскую область. Мы помним подвиг сельских тружеников, работников колхозов и совхозов, отдавших фронту только в первые месяцы войны 3 тысячи тракторов, 2 тысячи автомашин и 30 тысяч лошадей, но не снизивших нормы поставки хлеба и других продуктов на фронт. Мы помним подвиг новосибирцев, принявших и разместивших у себя 300 тысяч жителей блокадного Ленинграда. Помним подвиг врачей и медсестёр наших эвакогоспиталей — в Новосибирской области помнят и чтят вклад абсолютно каждого земляка в Великую Победу», — сказал во время торжественной встречи губернатор региона Андрей Травников.

Прибывший «Эшелон Победы» стилизован под состав времён Великой Отечественной войны. В его составе паровоз серии Л, две грузовые платформы с военной техникой, крытый вагон с деревянным кузовом, два вагона из состава санитарного поезда.