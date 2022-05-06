Уфа, 6 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Персональный парад для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны провели сотрудники следственного управления и кадеты профильного класса Следственного комитета России в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

ВМФ России Парад для ветерана

В преддверии 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне следователи совместно с учащимися профильных кадетских классов Следственного комитета России и ДОСАФФ России первого отдельного юнармейского полка имени генерал-майора Минигали Шаймуратова поздравили 99-летнего фронтовика Кашшафа Аглетдиновича Самигуллина. Они провели для фронтовика персональный праздничный парад во дворе его дома, продемонстрировали специальное транспортное средство и вооружение.

Сообщается, что Кашшаф Аглетдинович родился 2 мая 1923 года в крестьянской семье в деревне Нижние Карамалы Ермекеевского района. В полтора года он остался без матери, отец его погиб, когда мальчику исполнилось 11 лет. В декабре 1941 года Кашшаф Аглетдинович прибавил к своему возрасту один год, поступил в Краснохолмское военно-пехотное училище, после его окончания был направлен под Ржев на Калининский фронт в составе 20-й армии в качестве командира пулеметного расчета.

«В бою Самигуллин получил тяжелое ранение, и спустя 7 месяцев лечения в госпитале ему была присвоена инвалидность II группы, после чего он демобилизовался по состоянию здоровья. Однако желание бороться за справедливость одержало верх, и вскоре он поступил на службу в управление НКВД г. Кокчетава Казахской ССР помощником оперативного уполномоченного», — сообщает пресс-служба.

После окончания школы милиции в Алма-Ате он стал оперуполномоченным — следователем отдела УВД Кокчетавской области по борьбе с бандитизмом. В мае 1947 года его перевели в НКВД БАССР, а в 1951 году переводится на службу в КГБ БАССР, где фронтовик прослужил до 1985 года, ушел в отставку в звании полковника.

После этого, на протяжении 20 лет работал ответственным секретарем совета ветеранов Управления ФСБ России по Башкирии.

Фронтовик удостоен множества наград, боевых медалей, почетных знаков и орденов.

Несмотря на солидный возраст, Кашшаф Аглетдинович занимается благотворительностью, участвует в общественных мероприятиях, воспитывает патриотической дух и лучшие человеческие качества у молодежи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в параде Победы впервые примут участие кинологи и кавалерия.