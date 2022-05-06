Москва, 6 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Военные самолеты и вертолеты под управлением сирийских летчиков примут участие в параде Победы в Великой Отечественной войне на российской авиабазе Хмеймим. Об этом журналистам сообщил командир экипажа вертолета Ми-8 Владимир Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада 7 мая

«Репетируем пролет совместно с сирийскими военнослужащими. Конечно, присутствует языковой барьер, но с нами проводится предварительная подготовка, на которой мы обсуждаем все моменты. Сперва проходим весь маршрут на земле, это называется пеший полет, экипажи выстраиваются в нужном порядке, скажем так, запоминаем мышечно, кто за кем идет и так далее, поэтому нормально срабатываемся», — цитирует его РИА Новости.

По замыслу, пролет авиации завершит парад Победы, вертолеты будут идти строями с флагами России и Сирии. Всего в торжественном мероприятии запланировано участие свыше 1,2 тыс. военных и более 80 единиц боевой техники.