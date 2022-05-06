Москва, , 10:05 — REGNUM Военные власти Украины не дорожат своими солдатами и используют их, как пушечное мясо. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Юрий Фисак на видео, распространённом Министерством обороны России.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В каком подразделении служил Фисак, не уточняется. Пленный рассказал, что в казарме с ним было около 300 человек. Украинские военные были вооружены противотанковыми комплексами «Корсар» и NLAW, гранатомётами и автоматами, комплексами Javelin.

«С точки зрения Украины, получается, что Украина как-то вообще некрасиво поступает. Нас привезли, кинули в окопы, ну, как пушечное мясо, можно сказать. То есть получается, что наше ЗСУ нами вообще не дорожит, не ценит нас. Мы для них как живой щит, получается», — сказал Фисак.

По словам пленного, их перебросили из города Северодонецка в ЛНР на территорию ДНР. Ранее из этого района сбежали боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фисак признался, что боялся встречи с российскими военными, но их обращение с пленными удивило его. Он призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что конфликт нужно решить мирно.

Он добавил, что большинство военнослужащих не понимают, в чём заключается военная стратегия Киева. Кроме того, никто из его сослуживцев ни разу не получил 100 тысяч гривен, обещанных раз в месяц.

Другой украинский военнослужащий Вячеслав Бербат рассказал об условиях российского плена. Это чистые мягкие постели, трехразовое питание, сигареты. Перемещения по лагерю ограничены, но отношение к пленным «нормальное».

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