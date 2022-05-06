Хэфэй, Китай, , 09:50 — REGNUM Пять человек погибли и еще трое получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля и трех грузовиков на шоссе в уезде Цзешоу провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

По данным провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, четыре человека погибли на месте, когда авария произошла около 1:50 утра, еще один человек скончался позже, несмотря на неотложную помощь.

Трое пострадавших проходят лечение в местной больнице и сейчас находятся в стабильном состоянии. Расследование причин аварии продолжается.